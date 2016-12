Dunningen Zwischen Sternenkriegern und Mary Poppins

Dunningen-Lackendorf. Abwechslungsreich, harmonisch und stimmungsvoll präsentierte der Musikverein Lackendorf sein Weihnachtskonzert in der voll besetzten Eschachtalhalle. Der erste große Applaus gehörte der unter Leitung von Birgit Wenger erstmals spielenden jungen "Rasselbande" mit "Jingle Bell" und "Stille, Stille, kein Geräusch gemacht". Danach folgte das Vororchester unter der Leitung von Laura Rall mit "Falling slowly" und "25 or 6 to 4", wobei die jungen Musiker einen guten Einblick in ihre Ausbildung gaben.