Dunningen-Lackendorf. Der Musikverein Lackendorf unternahm seine diesjährige Kulturreise in die Städte Amsterdam und Düsseldorf. Früh morgens ging es in Richtung Amsterdam. Nach einer langen Busfahrt kam die Reisegruppe am frühen Abend in der Grachtenstadt an. Nach dem Zimmerbezug stand ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm. Danach wurde in kleinen Gruppen die Stadt erkundet. Am Sonntag fand eine gemeinsame Grachtenfahrt statt, wobei die Musiker vom Wasser aus einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten und das Flair der Stadt erhielten. Den Rest des Tages hatte die Gruppe zur freien Verfügung, um die Stadt näher kennenzulernen. Am Montagmorgen ging es weiter nach Düsseldorf. Nach einer zweistündigen Stadtführung ging es ins Hotel. Den Tag ließ die Gruppe bei einem gemeinsamen Abendessen in der Brauerei "Zum Schlüssel" und einem Besuch der längsten Theke der Welt ausklingen. Am Dienstag ging es nach drei erlebnisreichen Tagen zurück nach Lackendorf.