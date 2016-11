Dunningen Zwei Tage lang zwischen Kunst und Krempel gestöbert

Schon am Samstag war der Basar rund um den Dunninger Kirchturm Anlaufstelle, hatten doch die Verantwortlichen um Dagmar Braun, Inge Keller und Elke Fröscher sowie weiteren Mithelfern ein abwechslungsreiches Programm für die Familie zusammengestellt. So konnten die Eltern in Wäsche, Porzellan, Bücher oder zwischen Kunst und Krempel stöbern, während die Kinder sich für die Zaubershow und das Kasperle-Theater begeisterten. Auch für den kleinen oder großen Hunger war gesorgt.

Dagmar Braun vom Vorstand bestätigte am Sonntagnachmittag: "Wir sind mit dem Ablauf und dem guten Besuch sehr zufrieden und deshalb dankbar." Mit dem Reinerlös, so Braun, werde das Allianza-Gremium für Chachapoyas und Allianza in den kommenden zwei Jahren nicht nur anstehende Projekte in der Partnerschaftsgemeinde unterstützen, sondern auch weiterhin die gute Verbindung und Freundschaft pflegen.

Am Sonntagnachmittag gewann bei der Verlosung die sechsjährige Lotta Merkle ein Mountainbike im Wert von 1000 Euro.