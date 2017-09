Dunningen Zum Schutz der Kids

Der Weg führt von der Abfahrt Ost der B 462 kommend in Richtung Stockäcker. Um die Situation zu entschärfen, soll das Ortsschild an dieser Stelle versetzt werden. Das Tempo-30-Schild rückt dann ebenfalls weiter in Richtung Ortsausgang. Zusätzlich werde eine Hecke die Kinder künftig besser von der Straße abschirmen.

Nachgebessert wird auch beim Herrenzimmerner Weg. Die Verwaltung habe den Anschluss in Auftrag gegeben, teilte Schumacher dem Ortschaftsrat mit. Die Firma Bantle werde die ungeteerte Lücke in den kommenden Wochen schließen. Die Ko­sten dafür liegen bei knapp 15 000 Euro.

Kurt Kloker hatte angefragt, wie viel der Bau eines Fußwegs zum Baugebiet Stockäcker kosten würde. Die Verwaltung teilte mit, dass mit etwa 97 000 Euro kalkuliert werde. Derzeit prüfe sie noch, ob es sich um eine historische Straße handele. Daran werde festgemacht, ob sich die ­Anlieger bei einem etwaigen Bau an den Kosten beteiligen müssen.