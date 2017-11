Dunningen Zu Neandertalern und Piraten

Einlass ist ab 14 Uhr und Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr.

In diesem Jahr werden Professor Brown und sein Assistent Marty durch das Programm führen. Mit ihrer selbst gebauten Zeitmaschine beamen sie das Publikum in die Vergangenheit zu den Neandertalern oder den Cowboys und begleiten es auf spannende Abenteuer mit den Piraten. Auch eine Reise in die Zukunft ist den beiden Wissenschaftlern möglich, und so zeigen imposante Auftritte, wie die Menschen sich in Zukunft mit Smartphones immer mehr zu Zombies entwickeln. Auch die Problematik und Faszination des Klonens von Menschen im Leben der nachfolgenden Generationen wird aufgegriffen.

Die Zuschauer können sich mitreißen lassen auf einer Reise durch die Zeit.