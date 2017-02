Dunningen Wissenswertes aus erster Hand erfahren

Miriam Braun von der Handwerkskammer Konstanz versicherte den Acht-, Neunt- und Zehntklässlern und deren Eltern, dass das Handwerk nach wie vor "goldenen Boden" habe und gute Handwerker immer benötigt würden.

Martina Furtwängler von der Industrie- und Handelskammer (IHK) betonte mit den Worten "Ihr werdet weiter gebraucht" die breiten Möglichkeiten der Ausbildung in der Region.

Frank Maier überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte den Betrieben, Einrichtungen und Institutionen für ihre ungebrochene Bereitschaft, viel Geld, Zeit und Engagement in die Ausbildung der Schulabgänger zu inve­stieren. Von diesem wahrhaft beeindruckenden Engagement machten sich die zahlreich erschienenen Schüler beim Messerundgang ein Bild, nachdem Schulleiterin Katharina Hirt diese "Leistungsschau der Region" eröffnete. Meist in Begleitung ihrer Eltern, informierten sich die Schüler an rund 40 Ausstellungsständen in vielen Gesprächen direkt und aus erster Hand.