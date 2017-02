Dunningen Wissenswertes aus allererster Hand

Frank Maier überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte den Betrieben, Einrichtungen und Institutionen für ihre ungebrochene Bereitschaft, viel Geld, Zeit und Engagement in die Ausbildung der Schulabgänger zu inve­stieren. Von diesem wahrhaft beeindruckenden Engagement machten sich die zahlreich erschienenen Schüler beim Messerundgang ein Bild, nachdem Schulleiterin Katharina Hirt diese "Leistungsschau der Region" eröffnete. Meist in Begleitung ihrer Eltern, informierten sich die Schüler an rund 40 Ausstellungsständen in vielen Gesprächen direkt und aus erster Hand.

Organisator Markus Holl war es gelungen, eine solche Vielfalt an Betrieben zur Mitarbeit zu gewinnen, dass in den drei Gebäuden der Schule und in der Turn- und Festhalle das ganze Spektrum beruflicher Möglichkeiten in der Region erkundet werden konnte. Vom Handwerksbetrieb über die mittelständischen metall- und kunststoffverarbeitenden Industrieunternehmen der Raumschaft bis hin zu öffentlichen Einrichtungen wie Krankenkassen oder Polizei, vom kleinen Dienstleistungsbetrieb bis zur Gastronomie hatten die Unternehmen ihre Info-Stände aufgebaut und boten Gelegenheit zu intensivem Austausch.

Große Berufsvielfalt

Das Spektrum der vorgestellten Berufe reichte dabei von Handwerksberufen wie Schreiner, Zimmerer oder dem Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik über kaufmännische und soziale Berufe wie Heilerziehungspfleger oder Sozialpädagoge bis zu Studiengängen mit einem Bachelor-Abschluss.