Dunningen Wird Schumacher ein zweiter Winkler?

Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Pfaller eröffnete den Abend. Er sprach von einer "lähmenden Zeit", als sich durch die lange Krankheit des gewählten Bürgermeisters Stephan Kröger in der Kommunalpolitik nicht bewegt habe. Zwar habe die Rathausmannschaft gute Arbeit geleistet, dennoch sei eine Art Vakuum entstanden. Schließlich sei klar geworden, dass fachliche Hilfe von außen notwendig sei. Schumacher habe sich von seiner Heimatgemeinde in die Pflicht nehmen lassen, so Pfaller. Und er habe auch gleich nach der Entlassung Krögers "entscheidende Weichen" für Dunningen gestellt. Pfaller bescheinigte Schumacher eine "kompetente Amtsführung". Sodann erklärte er den Ablauf des Abends.

Dann war Peter Schumacher an der Reihe. Mit fester Stimme und flüssig trug er die selbe Rede wie in Dunningen vor, erläuterte seinen beruflichen Werdegang und seinen Wunsch, auf den Chefsessel im Dunninger Rathaus zu wechseln.

Schumacher ging auf die großen Projekte ein, die in naher Zukunft abgearbeitet werden müssen. All dies sei ohne Schulden nicht zu machen. Allerdings dürfe es keine Kreditaufnahme "ohne Sinn und Maß" geben. Unmissverständlich machte er klar, dass auf der Einnahmeseite auch die Gebühren nicht unantastbar sein dürften. So kündigte er an, dass eine Erhöhung der Bestattungsgebühren wohl auf jeden Fall kommt.

Auch die Seniorenarbeit, die Rolle der Vereine, Stichwort: Dorfgemeinschaftshaus, und die Feuerwehr vergaß er in seinen Ausführungen nicht.

Schumacher will die Bürger mitnehmen. Sei es bei der Umgestaltung der Dunninger Ortsdurchfahrt oder bei den anstehenden Kanalsanierungen, die für manchen Erschließungsbeiträge mit sich bringen werden. Er versprach Offenheit und Transparenz sowie die Erläuterung von Entscheidungen, zumal wenn sie für die Betroffenen Belastungen mit sich bringen.

Am Ende seiner Rede spendeten die Seedorfer dann auch langen Applaus.

In der anschließenden Fragerunde wollte Brigitte Schweikert freundlich, aber bestimmt wissen, was denn eigentlich aus dem Bürgerantrag zur Verkehrssicherheitskonzeption rund um Kindergarten und Grundschule in Seedorf geworden sei. Hier konnte Schumacher vermelden, dass er sich kümmert.

In Kürze werde er ein Gespräch mit den besorgten Eltern führen. Allerdings werde der ins Auge gefasste Kindergarten-Neubau wohl auf den benachbarten "Flurstück 100" errichtet werden. Damit komme es als nutzbare Fläche für das Sicherheitskonzept nicht mehr in Frage.

Das Schlusswort blieb wieder Rainer Pfaller überlassen. Drei Jahrzehnte habe Bürgermeister Gerhard Winkler die Geschicke der Gemeinde Dunningen gelenkt, und: "Ich sehe auch bei Peter Schumacher die Voraussetzungen, dass er so lange im Amt bleibt", so Pfaller. Was im Saal mit vernehmlichem Raunen quittiert wurde.

Dann wollte Pfaller "den Abend nicht unnötig in die Länge ziehen" und entließ die Zuhörer nach Hause. Beim Rausgehen, bat Pfaller, sollten die Zuhörer die Stühle bitte stapeln, dann sei aufgeräumt. Was die Seedorfer auch prompt taten.