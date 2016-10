Dunningen Wetter macht nicht so richtig mit

Das erste Ziel war der Odilienberg, benannt nach der heiligen Odilia, der Schutzpatronin des Elsasses. Bei der Besichtigung der imposanten Klosteranlagen blieb die herrliche Aussicht allerdings im Nebel verborgen. Nach einem Zwischenstopp in Obernai mit seinem malerischen Ortskern, erreichten die Liederkränzler Kaysersberg. Bei einer Stadtführung erfuhren sie einiges über die Stadt, in der der Urwalddoktor Albert Schweitzer geboren wurde, und über die wechselvolle Geschichte des Elsass. Im Verlauf der vergangenen 150 Jahren mussten die Elsässer fünf Mal die Nationalität wechseln. Einmal waren sie Deutsche, dann wieder Franzosen. Der Ausflug hätte unter dem Motto stehen können "Wer seinen Schirm im Bus vergisst, darf nicht über den Regen schimpfen". Abschluss war im rustikalen Gasthaus Straußi in Buchholz bei Waldkirch.