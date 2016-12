Dunningen Wer hätte das gedacht: Ein Kurschatten kommt selten allein

Dieses Jahr ist wieder der Sportverein an der Reihe, dessen Spielgruppe unter Leitung des versierten Rudolf Holzer den guten Ruf, den das Seedorfer Laientheater seit Jahrzehnten auch in den Gemeinden der Umgebung genießt, festigen möchte.

Seit Wochen ist die Theatertruppe Abend für Abend gefordert, um sich das dreiaktige Lustspiel "Wenn einer eine Reise tut... oder Geräuchertes Sauerkraut" anzueignen. Fünf Frauen und fünf Männer spielen, teils in schwäbischer Mundart, eine Rolle. Drei wackere Landwirte und Feuerwehrmänner erlauben sich immer wieder einen Kurlaub im mondänen Bad Kissingen. Ihre Frauen aber müssen zu Hause bleiben, um die Schweine zu versorgen.

Als die Tiere dann veräußert worden sind, bestehen die Frauen darauf, auch mit in den Urlaub zu fahren und müssen erstaunt feststellen, dass die Ehemänner sich Kurschatten zugelegt haben. Die Frauen tun es ihren Männern gleich und so gibt es eine turbulente Reihe von amüsanten Szenen. Die Aufführungen finden in der Sporthalle am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, jeweils ab 19 Uhr statt. Das Orchester der Akkordeonjugend wird die Abende musikalisch einleiten. Die Hauptprobe für Kinder ist für Heiligabend um 9.30 Uhr vorgesehen.