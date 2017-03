Dunningen Weit mehr als nur Wissensvermittler

Für die Lehrer heißt dies, Methoden des eigenverantwortlichen Lernens der Schüler mit der Bereitstellung unterschiedlicher, differenzierter Lernangebote zu kombinieren und aufeinander abzustimmen.

Deutlich wurde in der Diskussion die Notwendigkeit der Feinabstimmung zwischen den verschiedenen Aspekten des Unterrichts vor allem in der veränderten Rolle des Lehrers. Ein Pädagoge kann in einer Gemeinschaftsschule eben nicht nur Wissensvermittler sein, sondern er ist gleichermaßen Lernbegleiter und Motivator, er arrangiert Lernsituationen und stellt Aufgaben, er ist als Coach einerseits Ansprechpartner für die Schüler bei Lernschwierigkeiten, andererseits ist er trotzdem am Ende immer auch der, der die Leistungen bewertet.

Aber über all diese Anforderungen hinaus soll er dann auch noch Erzieher sein, der den Jugendlichen Werte vermittelt und ihnen dabei hilft, zu selbständigen und selbstbewussten jungen Erwachsenen zu werden.

"Auf jeden Fall erfordert es äußerst engagierte Lehrerinnen und Lehrer", stellte auch Schulleiterin Katharina Hirt fest. Dass dieses Engagement vorhanden ist, wurde nicht nur durch die konzentrierte Arbeit bei angenehmer Atmosphäre deutlich, sondern auch dadurch, dass die Teilnehmer einen Teil ihres Wochenendes geopfert hatten.