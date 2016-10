Dunningen Weilt Stephan Kröger unter südlicher Sonne?

Dunningen (psh). Vielleicht ist es nur ein Gerücht, aber ausschließen will selbst der Erste Landesbeamte Hermann Kopp nichts. In Dunningen wurde gestern erzählt, dass der langzeiterkrankte Bürgermeister Stephan Kröger am Flughafen in Porto gesehen gesehen worden sei. Ja, es soll sogar ein Foto existieren, das den Schultes zeigt.