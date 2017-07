Dunningen Was lange währt, wird nicht immer gut

Eigentlich sind es gute Neuigkeiten: Am Montag hat im Gemeinderat ein Beschluss zum Neubau des Kindergartens im Ortsteil Seedorf angestanden. Die Beschlussvorlage sieht "keine innerörtliche Alternative" zum Flurstück 100 an der Freudenstädter Straße vor. "Ein Kindergarten gehört in den Ort", begründet Bürgermeister Peter Schumacher. Zudem ist das gemeindeeigene Gelände mit etwa 3700 Quadratmetern ausreichend groß. Dennoch behalten es sich die Gemeinderäte vor, unabhängig über den Standort zu entscheiden, wie es die Gemeindeordnung vorsehe. Das jedoch geschieht sehr zum Unwillen der Antragsteller des Bürgerantrags "Sicherheit unserer Kinder", die ein externes Sicherheitsgutachten für alle Standortalternativen bereits im Vorfeld einer Entscheidung fordern.

Derzeit ist die Kinderbetreuung im Ortsteil Seedorf für die Gemeinde laut Beschlussvorlage "völlig unbefriedigend". Die Räumlichkeiten sind beengt (wir berichteten). Dass ein neuer Kindergarten gebaut werden muss, darin sind sich Eltern und Gemeinderat einig. Allein die Vorgehensweise spaltet Rat und Eltern.

Harte Worte richteten demnach die Initiatoren des Bürgerantrags, Sarah und Michael Merz, in einem Brief an die Ratsmitglieder. "Jeder, der für ein Scheitern des Bürgerantrags und somit gegen ein Sicherheitsgutachten inklusive Flurstück 100 stimmt, ist für eventuelle Unfälle in den nächsten Jahrzehnten mit verantwortlich", schreiben sie.