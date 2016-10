Dunningen Wald soll nächstes Jahr ordentlichen Gewinn abwerfen

Dunningen (psh). Rund 226 000 Euro will Dunningen im kommenden Jahr aus dem Gemeindewald erlösen. Das geht aus dem Fortswirtschaftsplan 2017 hervor, der am Montagabend im Gemeinderat auf der Tagesordnung stand. Im Plan stehen Einnahmen in Höhe von rund 889 000 Euro, zum allergrößten Teil aus der Holzernte, Ausgaben in Höhe von rund 662 000 Euro gegenüber.