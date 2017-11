Dunningen Vortrag beim Forum macht gute Laune

Dunningen. "Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht" – meint jedenfalls Michael Falkenbach, der auf Einladung des Dunninger Forums am Mittwoch, 6. Dezember, ab 19.30 Uhr im Musiksaal der Eschachschule Dunnningen für eine positive Lebenseinstellung wirbt. Eine humorvolle Lebenseinstellung zeichnet sich durch heitere Gelassenheit aus. Einfach und wirkungsvoll fördert Humor die Lebensfreude und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers. So lebt man mit einer Portion Humor nach der Überzeugung Falkenbachs befreiter und gesünder. Mit Humor können Konflikte im beruflichen und privaten Zusammenleben auf liebevoll gewinnende Weise beigelegt werden. Lust bekommen, mal wieder von Herzen zu lachen? Referent Michael Falkenbach wird den Zuhörern an diesem Abend die Vielfalt des Humors in einem Vortrag vermitteln. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich