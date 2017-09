Dunningen Vorhandene Konflikte ausräumen

Dunningen. In der Sitzung des Gemeinderats am Montag vergaben die Räte einstimmig einen Auftrag an das Ingenieurbüro Tögelplan aus Möglingen, das ein Verkehrskonzept für den Bereich Grundschule, Kindergarten und Turn- und Festhalle mit Sportpark "fit.S" im Ortsteil Seedorf ausarbeiten soll. Mit dem Abschluss dieses Ingenieurvertrags soll nach Auskunft von Bürgermeister Peter Schumacher zeitnah in die Konzeption eingestiegen werden, um dem Bürgerantrag aus dem Jahr 2014 Rechnung zu tragen.

Ortsbegehung und Gespräche

Basierend auf dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Bau eines neuen Kindergartens in Seedorf soll für alle Verkehrsarten ein Ansatz untersucht und dargestellt werden, der funktioniert und vor allem die von den Unterzeichnern des Bürgerantrags geforderte Verkehrssicherheit erfüllt.