Dunningen Vorfreude auf Ostern und Jubiläum

Dem Protokoll von Karin Schmid wurde entnommen, dass nicht nur religiöse und profane Auftritte bewältigt worden seien, sondern auch der Kameradschaft und Geselligkeit einen hohen Stellenwert im Vereinsleben eingeräumt worden sei. Dank des Dorffests und der zahlreichen Spenden berichtete Kassiererin Martina Bantle von zufriedenstellenden Finanzen, die von Revisor Martin Stern-Fautz ausdrücklich gelobt wurde.

Die 44 Proben seien diszipliniert und relativ gut besucht worden, stellte Chorleiterin Marion Rösch hochzufrieden fest. Es sei besonders erfreulich, dass des Ensemble auf eigene Solisten setzen könne. Deshalb sei sie zuversichtlich, dass die künftigen Proben im Hinblick auf den Jubiläumsgottesdienst am 16. April zum Erfolg führen werden.

Sichtlich beeindruckt von der feststellbaren familiären Harmonie im Chor würdigte als Präses Pfarrer Hermann Barth vor allem die Vielfalt der Gottesdienstgestaltung, den umsichtigen Vorstand und die Impulse, die, ausgehend von der Dirigentin, im Chor Resonanz finden würden.

Jahrzehntelange Treue

Als Vertreter der bürgerlichen Gemeinde leitete Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Pfaller die Wahlen. So wird Norbert Werner weiterhin den Vorsitz und Karin Schmid die Schriftführeraufgabe bekleiden. Auch die Beisitzer Martin Stern-Fautz vom Tenor-Regi­ster und Bernadette Wilhelm vom Alt-Regi­ster werden mitwirken.

Als stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats dankte Ralf Braun dem Chor, der sich in vielfältiger Weise nicht nur für die Kirchengemeinde, sondern auch im profanen Bereich in die Dorfgemeinschaft einbringe. Pfarrpensionär Gerhard Ruoff bedankte sich beim Chor für dessen großartiges Mitwirkung beim Sonntagsgottesdienst in seiner früheren, evangelischen Kirchengemeinde Schramberg-Sulgen. Zum Abschluss der zügig verlaufenen Versammlung nahm Pfarrer Barth im Auftrag der Diözese und des Cäcilienverbands Ehrungen langjährige aktiver Mitglieder vor.

Allen voran stand Angela Hangst, die 50 Jahre zu Ehre Gottes und Freude der Gottesdienstbesucher mitwirkt. 45 Jahre sind Brigitte Roth und Rudolf Holzer aktiv, 40 Jahre Toni Haas, 30 Jahre Sabine Haag-d’Ampuero, Barbara Swiggers und Uwe Schneider sowie für 15 Jahre Evi Helm. Alle Geehrten erhielten Urkunden des Bischofs, beziehungsweise des Diözesanverbands und wurden vom Verein mit Geschenken bedacht.