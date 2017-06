Dunningen Von Stein zu Licht

Dunningen. Ein Signal schallt durch den Steinbruch in Seedorf. Die Gemeinderäte starren gebannt auf die gegenüberliegende Seite. Es ertönt ein zweites Signal, dann ein drittes. Doch nichts bewegt sich. Es ist heiß, der Himmel ist blau. Die Räte warten, keiner sagt etwas. "Nicht erschrecken, wenn es dann knallt", hat Georg Bantle zuvor gesagt, als er die Helme verteilt. Endlich ist es so weit: Es knallt, und der Steinbruch bewegt sich. Ein Abschnitt fällt in sich zusammen, eine graue Wolke steigt auf. 6000 Tonnen Muschelkalk wurden gesprengt. Eine Mischung aus pulverigem und gelatineartigem Sprengstoff in neun Löchern in der Wand, dazu Zündschnur, elektrischer Zünder und eine Zündmaschine, die von Sprengmeister Markus Stocker bedient wird – mehr war dazu nicht notwendig. 180­ 000 bis 200 000 Tonnen Schotter gewinnt die Firma auf diese Weise im Jahr.

Den Steinbruch hat das Unternehmen seit 1978 von der Gemeinde gepachtet, jährlich fließen hierfür rund 150 000 Euro in die Gemeindekasse. Im vergangenen Jahr war der Betrag sogar doppelt so hoch, weil im Steinbruch beim Projekt Stuttgart 21 (Fildertunnel) entstehendes, sulfathaltiges Tunnelausbruchmaterial eingebaut wird. "Ich sehe das als Chance, die Sünden der Vergangenheit in der Zukunft zu relativieren und die Materialien wieder der Landwirtschaft zuzuführen", erklärt Geschäftsführer Bantle den Gemeinderäten. Denn wenn der Steinbruch mal nicht mehr ist, soll das "Loch" in der Landschaft wieder geschlossen, die Fläche rekultiviert werden. Um die 70 000 Tonnen Material werden von der S 21-Baustelle in Seedorf eingebaut.

Noch für 25 Jahre Abbauvorräte