Am Freitag, 4. November, beginnt um 20 Uhr die Hauptversammlung der NABU-Gruppe Dunningen im Gasthaus Rose in Seedorf. Eingeladen sind alle Interessierten aus der Gesamtgemeinde. Wie in de Vergangenheit werden die Berichte durch Bildpräsentationen der Aktivitäten von NABU- und NAJU-Gruppe ergänzt. Anregungen für das Programm 2016/2017 sind willkommen. Auch der Vogel des Jahres 2017, der Waldkauz (Foto), wird vorgestellt. Foto: Nabu