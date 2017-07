Dunningen Voller Einsatz bei den Dorfmeisterschaften

Dunningen-Seedorf. Die in Seedorf durch den Erfolg der ersten Fußballmannschaft derzeit herrschende Fußballeuphorie, beflügelte auch wesentlich die in drei Disziplinen auf dem Eschenwiesen-Sportplatz durchgeführte Fußballdorfmeisterschaft. Nach den ersten Vorrundenspielen der Herren, an denen fünf Mannschaften teilnahmen, begann am frühen Abend das Damen-Elfmeterturnier mit zehn Teams in zwei Gruppen. Mit einem 4:5-Ergebnis setzte sich am Ende die Mannschaft der "Knaller Frauen" gegen das Team der "Torminators" durch und errang so viel umjubelt den Sieg. Auf weiteren Plätzen folgten der FC Kaffeeklatsch, die "Fit’S Damen", "Shooters", "Beach­street Girls II", "Stiftung Wadentest", "SMC Backstreet Girls I" und die Raupenzunft. Torschützenkönigin dieses Turniers wurde Jana Wäschle mit sechs Treffern. Den Sonderpreis für das originellste Kostüm bekamen die Damen der Raupenzunft.