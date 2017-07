Dunningen Virtuelle Fahrt durch Baustelle gehört dazu

Ziel der Aktion war es, interessierten Schülern der Klassenstufen 7 bis 9 die Vielfalt der Berufe am Bau und die Ausbildungs- und Karrierechancen in der Bauwirtschaft zu veranschaulichen. Am und im Bus gab es dazu bauhandwerkliche Aufgaben zu lösen, vom Geräuscherätsel über einen Fühlkasten bis zum Gewicht­schätzen, ergänzt durch mehrere Multimedia-Elemente wie beispielsweise der "Berufe-Checker". Als Attraktion erwies sich das sogenannte BauBoard: Hier konnten die Schüler – und auch so mancher Lehrer – eine virtuelle und im Wortsinn "bewegende" Fahrt über eine Baustelle erleben. "Das hat richtig Spaß gemacht", kommentiert der 14-jährige Nico die ganze Sache. "Es war echt witzig", pflichtet ihm sein Klassenkamerad Jonam bei, während Mitschülerin Emily einschränkt, dass der Bus zwar interessant gewesen sei, sie sich ihre Zukunft aber trotzdem nicht in einem Bauberuf vorstellen könne. Kein Problem für die Organisatoren an der Eschachschule, schließlich ist der BauBus nur ein Mosaiksteinchen in den umfangreiche Angeboten zur Berufsorientierung, die die Schule für die Schüler bereithält.