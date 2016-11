Dunningen Vielfalt der Literatur

Initiiert wurde der Tag, der inzwischen meist auf eine ganze Woche ausgedehnt wird, schon 1997 vom Land Baden-Württemberg. Ziel ist es, aktive Leseförderung zu betreiben und für eine Verbesserung der Lesekompetenz zu werben. Wo kann das besser gelingen als in der Bücherei?

Seinen Namen hat der Frederick Tag in Anlehnung an das bekannte Kinderbuch "Frederick" von Leo Lionni bekommen, in dem die kleine Maus Frederick statt Wintervorräte lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen sammelt...

Die Leser hatten während ihres Besuches in der Dunninger Schul- und Gemeindebücherei die Gelegenheit, ihre Buchwünsche auf Karten zu schreiben und diese dann in die vorbereitete Wunschbox zu stecken. Damit können sie das Angebot der Bücherei aktiv mitgestalten. Vor allem die Kinder und Jugendlichen schrieben eifrig ihre aktuellen Wünsche auf.