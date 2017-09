Dunningen Verstärkung für Kollegium der Eschachschule

Da die Gemeinschaftsschule ihrem Anspruch, jedes Kind gemäß seiner Begabung und seinen Fähigkeiten zu fördern, gerecht werden will, handelt es sich um Lehrkräfte aller Schularten, Werkrealschullehrer ebenso wie Lehrer der Sekundarstufe I, daneben "klassische" Realschullehrer und Gymnasiallehrer. Bereits in der letzten Ferienwoche trafen die neuen Kollegen an drei Tagen mit der Stammbelegschaft zusammen, um sich in die vielfältigen schulspezifischen Organisationsabläufe an der Eschachschule, an spezielle Unterrichtsformen der Gemeinschaftsschule und die pädagogische Ausrichtung der Schule einzuarbeiten.

Vieles war für die Neuen zunächst verwirrend und überaus komplex, doch jetzt, gegen Ende der ersten Schulwoche klären sich die Dinge zunehmend und machen Platz für frischen Schwung, um das Schuljahr frohgemut anzugehen.