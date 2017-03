Dunningen Verbraucher halten den Schlüssel in der Hand

Der Rottweiler Abgeordnete Stefan Teufel stellte in der Versammlung klar, dass Landwirte Respekt verdienen und forderte zugleich eine Weiterentwicklung der Agrarförderung im Land. Teufel: "Wir benötigen eine maßgeschneiderte Agrarförderung in einem Dreiklang aus der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, der Beibehaltung der Ausgleichsleistungen und der Förderung der Diversifizierung.

Die Verbraucher halten nach Teufels Auffassung den Schlüssel zur Lösung der Probleme in den Händen. Denn erstklassige und nachhaltige Agrarprodukte seien nicht zu Billigpreisen zu haben. "Ohne die Verbraucher geht es nicht", so Teufel. Des Weiteren wurde auch das schleppende Verfahren der Flurbereinigung in Dunningen angesprochen.

Der Vorsitzende der CDU Dunningen-Eschbronn, Karl-Heinz Bantle, sowie sein Stellvertreter Bernhard Niebel fassten die gute Diskussion am Ende unter dem Motto zusammen: "Ohne bäuerliche Familienbetriebe ist die Zukunft Baden-Württembergs nicht denkbar".