Dunningen Unbekannte Schöne verzaubert Gäste

Dunningen (fm). Das Werk, die Büste einer unbekannten Frau aus Ohnmachts Frankfurter Zeit, konnte vom Heimat- und Kulturverein nur dank einer Spende des in Dunningen geborenen Albert Keck erworben werden und soll nun im Museum die Sammlung von Werken eines der größten Söhne der Gemeinde abrunden und vollenden.

Landolin Ohnmacht, 1760 in Dunningen als einfacher Bauernsohn geboren, wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem der bedeutendsten Vertreter der klassizistischen Bildhauerkunst. In seiner Frankfurter Zeit um die Jahrhundertwende schuf er eine Vielzahl von Alabasterreliefs und Porträtbüsten, so auch sein bekanntestes Werk, die Büste der Susette Gontard, die als "Diotima" Friedrich Hölderlins in die Literaturgeschichte einging.

Solche Büsten standen damals wohl auf vielen Schreibtischen wohlhabender Bürger, und Ohnmacht konnte sich als "Porträtist der Reichen und Schönen" im damaligen Frankfurt ein ordentliches Einkommen sichern. In diesem Zusammenhang ist auch das neueste Exponat des Dunninger Museums zu sehen.