In der Hauptversammlung der Lackendorfer Baronen-Gilde standen für 32 Mitglieder Ehrungen an, es waren jedoch nur zehn Mitglieder anwesend. So wurden für die Treue zur Gilde (von links) Carmen Haas für zehn Jahre, Markus Schaumann (25), David Werner (zehn), Siegfried Frieß (25), Larissa Hirt (zehn), Alina Bauer (zehn), Elmar Staiger (25), Elfriede Bauer (25), Thomas Maier (25), und Tobias Bihl ebenfalls für 25 Jahre geehrt. Foto: Reichert