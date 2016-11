Dunningen Tor zum Himmelreich durchschritten

Dann aber mussten die schweren Rucksäcke gepackt werden, wobei die Hauptlast allerdings ein lokaler Guide und ein Träger übernahmen. Bei pfeifendem Wind und gefährlichen Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern, über kaum erkennbare Pfade und steile An- und Abstiege musste jeden Tag ein Pensum von fünf bis sechs Stunden bewältigt werden. Übernachtet wurde in den mehr als spartanischen Hotels, aber auch in den noch einfacheren Hütten der ungewöhnlich gastfreundlichen Einwohner. Die farbenprächtigen Pagoden und die Einkehr bei den buddhistischen Mönchen, deren Rituale man teilweise beiwohnen konnte, faszinierten. Ein Abstecher mit Reit- und Lasttieren führte zu 3000 Jahre alten Wohnhöhlen in steilen Berghängen.

Die Bestellung des kargen Bodens erfolgt mit Zugtieren. Angebaut werden in der kurzen Vegetationszeit von Mai bis September hauptsächlich Buchweizen und Gerste. Fünf Monate ist der Boden mit Schnee bedeckt, daher zieht ein Teil der Bevölkerung in den Wintermonaten in tiefer gelegene Gegenden. Wasser, vor allen in Trinkqualität, ist Mangelware. Bei Tag herrschen bei fast wolkenlosem Himmel recht angenehme Temperaturen. Abends wird es aber sehr schnell kühl und nachts ungemein kalt.

Der Weg führte Merz aber auch in den Bereich des Landes, in dem im April des vergangenen Jahres ein schweres Erdbeben für Entsetzen unter den Einheimischen sorgte. Aus diesem Grund bat Linus Merz bereits im Frühjahr in seinem jetzigen Heimatort Horb-Bittelbronn und in Epfendorf bei seinen Vorträgen um Spenden gegen die übergroße Not der nepalesischen Bevölkerung, der viel versprochen, aber bisher nur spärlich geholfen wurde. Eine Privatorganisation an deren Gründung Merz beteiligt war, versucht inzwischen die dringendste Hilfe zu leisten.

Mit einer lebhaften Fragerunde, an der selbst Schulkinder teilnahmen, wurde die farbenprächtige Vortragveranstaltung, die mit Musik aus besuchten Region untermalt wurde, abgeschlossen.