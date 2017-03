Dunningen Tiere des Dschungels feiern fröhlich Fasnet

Anschließend waren informierten Wolfgang Schumacher und Daniel Marte als Nachrichtensprecher , die mit einigen Anekdoten das Publikum informierten. Die Jazztanzgruppe um Sylvia Schumacher begeisterte mit einem Tanz in schönen Tierkostümen. Dann sorgte Wolfgang Gerst mit seinen lustigen und pikanten Stücken für Gelächter im Saal. Völlig überraschend in fast schwarzer Hautfarbe, zeigten anschließend die Holzäpfelmädle in afrikanischer Aufmachung und mit großem Rhythmusgefühl einen Tanz, der begeisterte.

Nach der Pause folgte durch den Ausschuss ein gelungener "Zunftmeister-Nachempfang" bei dem auch Amtsverweser Peter Schumacher mitwirkte. Im Anschluss tauchte die Tanzgruppe "Impuls" mit einem gut gelungenen Geisterbahntanz in die Unterwelt von Dunningen ein.

Anschließend zeigten 22 Frauen des Turnvereins Dunningen in Wikinger-Kostümen einen Tanz sowie Akrobatik in Vollendung. Mit von der Partie waren auch die Ausschussfrauen, die als Katzen, Hühner und Guller verkleidet, einen tollen Tanz präsentierten. Lange Zeit musste man warten, bis aus der Bütt Hermann Hug wissen ließ, welche Dummheiten und Ungeschicklichkeiten einigen Bürgern passiert sind. Zum Ende des Bürgerballs erfreuten die Holzäpfelmädle die Gäste mit einem neu einstudierten Tanz.