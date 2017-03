Dunningen Stützen erhalten die verdiente Anerkennung

So war der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Rottweil, Werner Eble, erschienen, um zwei in der musikalischen Ausbildung erfolgreiche Musiker mit der bronzenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes auszu-zeichnen. Dies sind Sebastian Haag und Benjamin Stern. Vorsitzender Tobias Ohnmacht konnte für 25-jährige aktive Mitgliedschaft Nicole Fus, Markus Haag, Ingrid Haag, Matthias Keller, Jan Mauch, Armin Pfaff, Jörg Sieber, Andrea Speck, Michael Stern und Petra Wenger zur Ehrenmitgliedern ernennen. Für 20-jährige aktive Zugehörigkeit zum Musikverein wurden Patrick Flaig, Mirjam Merz, Natalie Merz, Tobias Ohnmacht und Kerstin Werner geehrt. Seit zehn Jahren wirken in der Kapelle Benedikt Braun, Laurine Eger, Laura Glunk, Svenja Haas, Adrian Hilbert, Vivi Keller, Hannah Nester und Lisa Nester mit. Alle Genannten wurden mit Urkunden und kleinen Geschenken bedacht.

Als Fördermitglieder für 20 Jahre wurden Christoph Haag, Daniel Haag und Stefan Sohmer ausgezeichnet. Seit 30 Jahren unterstützen Evi Fritsche, Christina Hangst, Alfred Hils, Rudolf Holzer, Sven Marte, Harald Nießen, Richard Roth, Heidrun Sauer, Paul Schmitt, Alfred Schneider, Doris Schneider, Hugo Schneider, Manfred Tümpel und Brigitte Walter-Merz den Verein.

Auf 40-jährige Förderung können Wolfgang Bantle und Albert Weber und für 50 Jahre Edgar Holzer, Ernst Schneider und Armin Werner verweisen. Schon 60 Jahre stehen Gerhard Keller, Hildegard Kuhn. Ludwig Stern und Meta Wäschle treu zur Eintracht aus Seedorf.