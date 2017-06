Dunningen Straßen in der Ortsmitte werden gesperrt

Dunningen. Am kommenden Wochenende, 24. und 25. Juni, findet das Dunninger Dorffest in der Ortsmitte beim Schulzentrum statt. Die Stände und Zelte der Vereine und der Gruppen werden in der Rathausstraße, Schulstraße und Jahnstraße aufgestellt. Wegen der Schulhausbaustelle in der Rathausstraße befindet sich vor dem Rathaus an der Hauptstraße ein weiterer Vereinsstand.