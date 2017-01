Dunningen Stimmung von Narrenbaum bis Festumzug

Als Auftakt steht heute um 18.30 Uhr am Dorfplatz unter den Klängen des Musikvereins Dunningen das Narrenbaumstellen durch die Kolpingsfamilie an. Diesem Akt folgt um 19.30 Uhr der Fackelumzug mit 17 Gastzünften von der Garten- über die Hauptstraße zum Festzelt an der Steineleh. Dort beginnt 20.30 Uhr der Brauchtumsabend mit Darbietungen einiger Gastzünfte. Daran schließt sich die "Late Night Party" mit DJ Black ’n’ White an.

Am morgigen Samstag startet um 11.11 Uhr in der Gartenstraße ein Kindernarrenumzug mit nahezu 1000 Teilnehmern zum Festzelt.

Ein Bambini- und Teenie-Show sowie ein Tanzwettbewerb der ausrichtenden europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg folgt um 13 Uhr. Ein Narrenfreundschafts-Bäumlesetzen auf dem Dorfplatz findet um 17 Uhr mit Beteiligung der Gastzünfte statt. Dazu ist Livemusik angesagt.