Dunningen "Still liegen Bethlehems Fluren"

So wird in der Morgenfrühe des ersten Weihnachtstages um 5 Uhr das traditionelle Engelamt mitgestaltet, das auch von Besuchern der umliegenden Gemeinden geschätzt wird. Chorleiterin Marion Rösch hat zur Einstimmung in die Liturgie den Satz "Still liegen Bethlehems Fluren" vorgesehen und dem folgt das "Weihnachtsevangelium", das vom Chor und Solisten in besonders feierlicher Form aufgeführt wird. Von Mozart stammt der Satz "Jauchzet ihr Himmel" und von John Rutter "Weihnachts-Wiegenlied". Die Weise "Panis angelivcus" folgt und sowie mit Geigen und Cello wird "Pastores loquebantur" dargeboten. "Dona nobis pacem" und "Holy night" sind weitere Stücke. Zusammen mit dem Gemeindegesang, Bläsern, Chor und Pauke ist "O du Fröhliche" zu hören.

Schon um 8.45 Uhr steht die Mitgestaltung des Hochamtes, von Pfarrer Josef Neuenhofer zelebriert, auf dem Programm. Darin singt der Chor die "Weihnachtshymne" sowie "Hört den Glockenklang". Im "Trommeljunge" von Manfred Bühler wird die Pauke eine besondere Rolle spielen.

"Denn es ist Weihnachtszeit" ist vom Chor mit Solisten zu hören und dem folgt "Die Zeit der Weihnacht". Die bekannte "Stille Nacht" wird wieder zusammen mit Chor, Bläser, und Gemeindegesang aufgeführt. An der Orgel spielt wie seit vielen Jahren Patrik Krissler.