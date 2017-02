Dunningen Stets ein unvergessliches Erlebnis

Schon beim Einmarsch der Musikkapelle, der Holzäpfelmädle, Holzäpfeln und Verantwortlichen herrschte nach der Schlüsselübergabe in der gut besetzten Festhalle Stimmung pur, zu der auch das Duo "Wolfram & Sohn" beitrug. Anschließend stand die Verlosung eines Holzäpfelkleides (Stamm) an, das Irmgard Klein aus Dunningen (Stampfe) gewann. Der Holzäpfelschlag ist für jeden, der sich ein Kleid anschafft, ein unvergessliches Erlebnis. So konnte Gildemeister Karl Storz sieben Kleidlesträgern (Janik und Lilian Zwerenz, Oliver Penzler, Horst Götze, Lisa Notheis und dem vier Jahre jungen Niklas Hirmer den Schlag erteilen.

Durch diese Zeremonie sind sie als Mitglieder in das Register aufgenommen und haben sich verpflichtet, gemäß der Urkunde die strengen Regeln einzuhalten.

Nach diesem großen Ereignis begeisterten die Dunninger "Funken", die "Zwölfzylinder" sowie die "Dramaqueens" mit schwungvoll und sicher vorgetragenen Showtänzen. Tanzgruppen aus Hochmössingen und Mariazell ernteten gleichfalls großen Beifall.