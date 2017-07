Dunningen Startloch für eine "Blumen-Fabrik"

Dunningen . Immerhin investiert Längle unweit der Bundesstraße eine runde Million Euro. Geplant sind mehrere Gewächshäuser mit einer Ausdehnung von rund 3000 Quadratmetern und Außenflächen. Dort will Längle den "Nachschub" für seine Verkaufsgärtnerei gleich nebenan ziehen. Bisher produziert er in Sulgen, aber er wird das Gelände dort verlassen, da die Stadt Schramberg die Fläche benötigt. Das betrifft jedoch die Vergangenheit, am Dienstagmorgen ging es darum, in die Zukunft zu blicken, und so wurde eine "Zeitkapsel" mit der aktuellen Ausgabe des Schwarzwälder Boten, den Bauplänen und der Gästeliste dieser ungewöhnlichen Zeremonie in der Erde versenkt, um auch der Nachwelt von der Baumaßnahme Kunde zu geben.

Den Anfang machte allerdings die Klasse 5c (Klassenlehrerin Katharina Libonati) unter der musikalischen Leitung von Susanne Mogler mit dem "Blumen-Längle-Rap", der von den Gästen eifrig beklatscht wurde.

Er sei "richtig glücklich", so Norbert Längle in seiner Begrüßung. Er freue sich über das gute Wetter, denn das sei Voraussetzung, dass seine Blumen gut wachsen. Längle dankte Alt-Bürgermeister Gerhard Winkler, ohne den das Projekt in Dunningen gar nicht möglich gewesen wäre, und den beiden Planern Hans Jochen Mönch und Günter Ott. Ebenso dankte er den wichtigen "Personen in Pink" – seinen Mitarbeitern.