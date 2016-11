Dunningen Standing Ovations am Ende des Konzerts

Gut vorbereitet gestalteten das Orchester unter der Leitung von Gudrun Lott und der Chor unter der Leitung von Paul Steffens einen beeindruckenden Allerheiligen-Gottesdienst in der "Église St. Joseph" in Grenoble musikalisch mit.

Am nächsten Tag waren Chor und Orchester erneut gefordert und gaben, auch dank der Violinsolistin Maria-Elisabeth Lott, die mit Bravour und voller Energie das Stück "Carmen Fantasie" von Pablo de Sarasate spielte, ein Konzert in der von einem begeisterten Publikum gefüllten "Église St. Louis" in Grenoble. Nach Standing Ovations musizierten Chor und Orchester als Zugabe Georg Friedrich Händels "Halleluja".

Bei einer Wanderung auf die Bastille in Grenoble konnte Chor und Orchester bei herrlichem Wetter die Aussicht über die Stadt genießen und sich näher kennenlernen. Für eine Überraschung sorgte der Bürgermeister der Gemeinde Chichilianne, wo das Orchester untergebracht war. Die Dunninger Musiker waren auch spontan eingeladen, die offizielle Feierlichkeit der Gemeinde zur Enthüllung einer großen Skulptur auf dem Dorfplatz musikalisch zu umrahmen. Trotz der kurzfristigen Einladung gelang es dem Orchester, das Ereignis musikalisch und sehr zur Freude des Bürgermeisters und der Einwohner zu gestalten.