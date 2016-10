Dunningen Spontane Idee spielt schon 30 Jahre zusammen

Die Zeit mit Renate Riedlinger von 1985 bis 1997 sei prägend gewesen. Nach der Übernahme des Kreisdirigentenamts durch Dieter Witz war mit Johannes Baumann ein Dirigent von außerhalb gefunden worden. Ihm folgten Ralf Schwarzien, Heidrun Neugebauer und seit 2015 Sandra Keller, Uwe Rapp und Dieter Witz.

Besondere Ereignisse aus der Geschichte des Dirigenten-Orchesters waren auf dem Programmblatt vermerkt: 1989 und 2008 zwei Konzerttourneen nach Chile, 2003 ein Konzert am Landesmusiktag in Schramberg, 2004 ein Konzert anlässlich "50 Jahre Kreisvereinigung Rottweil", 2005 Jubiläumskonzert "20 Jahre DirO" in Lauffen, 2010 Jubiläumskonzert "25 Jahre DirO" in Waldmössingen, 2011 Konzerttournee in den Norden“ und 2014 ein Konzert in Aichhalden.

Witz schloss seinen Rückblick mit der Hoffnung, dass das Orchester Heimat und Ort für viele bleiben möge, die gerne Akkordeon spielen und ihre Fähigkeiten über den Heimatverein hinaus einbringen wollen.