Dunningen Spektakel mit Feuer

Die Scheiben werden mit Hilfe von Haselstecken in die Glut des Feuers gehalten, bis sie glühen. Dann werden sie mit geübtem Schwung über den Scheibenbock (Startrampe) geschlagen und zeichnen Leuchtspuren in den Himmel. Je länger die glühende Scheibe fliegt, um so mehr Glück für das kommende Jahr soll sie bringen. Die Bewirtung erfolgt im beheizten Schuppen.

Am Wettbewerb teilnehmen können Vereine, Gruppen und Teams mit je fünf Personen. Ratsam ist festes Schuhwerk und ein Taschenmesser, um den Stock passend zu schnitzen. Das Startgeld pro Team beträgt zehn Euro, 20 Scheiben inklusive. Der Wettbewerb beginnt um 19 Uhr am Rodelsberg (Richtung Waldmössingen, am Kreisverkehr, Ausfahrt Schotterwerk). Teilnehmer dürfen ab 18 Uhr trainieren, Zuschauer Versuche starten. Anmeldung bei Harald Schmid, Telefon 07402/87 77, E-Mail haraldschmid.seedorf @t-online.de, www.ogv­seedorf.de.