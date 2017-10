Dunningen "Sonst hätten wir ein dickes Problem"

Dunningen. Dieses Bild zeichnete sich ab, als der Ausschuss für Umwelt und Technik am Mittwochabend einen ersten Blick in den Vermögenshaushalt des kommenden Jahres warf. Kämmerer Raphael Eith machte in seinen einleitenden Worten gleich klar, dass es der Gemeinde "finanziell nicht rosig" gehe. Um die anstehenden Aufgaben zu stemmen, sei eine erhebliche Kreditaufnahme von 3,8 Millionen Euro geplant. Allerdings rechne er nicht damit, dass die Summe in voller Höhe ausgeschöpft werden müsse. Im ungünstigsten Fall, bei voller Höhe, würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Dunninger allerdings von 335 auf satte 961 Euro verdreifachen.

Zudem werde die Gemeinde tief in die Rücklage greifen müssen, um finanziell über die Runden zu kommen. Bis zu 2,2 Millionen Euro könnten nach Eiths Berechnungen aus der Rücklage entnommen werden, wenn man nur den gesetzlich vorgeschrieben Rest übrig lasse.

Auf der Einnahmenseite wird die Gewerbesteuer im kommenden Jahr nur noch bei rund 1,6 Millionen Euro auf einem neuen Tiefststand liegen, längst überflügelt vom Einkommenssteuer-Anteil, der bei rund vier Millionen Euro liegen sollte. "Ansonsten hätten wir ein dickes Problem", so Eith nüchtern.