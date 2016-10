Dunningen Solide, trotz Herzenswünschen

Mit Ortsvorsteher Hermann Hirt und den Räten herrschte Einigkeit, dass dem Schulneubau an der Eschachschule und dem Sanierungsgebiet "Alte B 462" im kommenden Haushalt absolute Priorität eingeräumt werden müsse. Immerhin kommen auf die Gemeinde durch diese beiden Vorhaben immense Kosten zu, wie Hermann Hirt betonte. Es sei jetzt wichtig, pflichtete Hirt Schumacher bei, eine ordentliche, das heißt realistische Aufstellung des finanziell Möglichen hinzubekommen.

An erster Stelle in Lackendorf, das betonten Kurt Kloker und Martin Sauter, sollte der Ausbau eines bestehenden Weges vom Baugebiet Stockäcker/Bösinger Weg zur Kirchstraße stehen. Beide denken da besonders an die Kinder, die Richtung Kindergarten unterwegs sind. Hier sollte die Sicherheit auf jeden Fall gewährleistet sein. Zu klären ist allerdings noch, ob der Weg historisch ist. Wenn nicht, kämen beim Ausbau Kosten auf die Anlieger zu.

Auch die gewünschte Insel, ob mit oder ohne Querungshilfe, an der Einmündung zum Stockäckerweg, um die Autofahrer Richtung Ortsmitte zu bremsen, ist nicht vergessen. Allerdings ließen sich auch andere Lösungen denken, wie eine spezielle Pflasterung, zeigte sich Hermann Hirt kompromissbereit.

Inzwischen repariert hat die Firma Rohrer aus Dunningen die marode Mauer hinter dem sogenannten Milchhäusle. Begonnen wurden Befestigungsarbeiten mit Rasengittersteinen an der Waldstraße Richtung Hochwald. Das Bankett an der Straße wird ebenfalls befestigt. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Bantle.

Gestern wurde auch der Belag zwischen Stockäckerweg und Eschbronner Straße aufgebracht. Eine Minimallösung, wie Hermann Hirt sagte, dem Kreis sei durch unvorhergesehene Kosten in anderen Bereichen "das Geld ausgegangen". Nun hoffe er, dass der Rest der Ortsdurchfahrt bald folgen werde.