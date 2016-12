Dunningen Senioren feiern Advent besinnlich und freudig

Neben den Bewohnern des Hauses, den Gästen von der Tagespflege und vom Pflegeheim Haus St. Veronika konnte der SPD-Vorsitzende Hans-Peter Storz eine große Zahl älterer Mitbürger aus Dunningen und Lackendorf begrüßen. Auch Pfarrer Hermann Barth und Joseph Reichert vom "Frohen Alter" hatten es sich nicht nehmen lassen, mit den Besuchern einige besinnliche und unterhaltsame Stunden zu verbringen.

Zur Unterhaltung der Generation ihrer Großeltern präsentierte ein Quartett junger Streicherinnen und Streicher von den "String Club Players" der Musikschule zunächst einen festlichen Marsch von Georg Friedrich Händel. Bei den anschließend von Ines Hezel, Soley Feder, Simon Frey und Salome Mauch vorgetragenen weihnachtlichen Melodien stimmte das begeisterte Publikum spontan mit ein und sang die bekannten Weisen mit. Auch Pfarrer Hermann Barth richtete einige besinnliche Worte an die vielen Besucher im "Adlerbrunnen" und mahnte mit dem Lied "Macht hoch die Tür" die Gäste, nicht nur in der Adventszeit die Türen ihrer Herzen zu öffnen.

Nicht ganz so ernst, eher unterhaltsam gestaltete der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands, Torsten Stumpf, seinen Gruß an die Dunninger. Seine Geschichte vom Frieder und seiner Oma, in welcher der kleine Junge schon befürchtet hatte, der Nikolaus habe ihn vergessen, brachte die anwesenden Omas und Opas zu vergnügtem Schmunzeln.