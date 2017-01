Die von Pfarrer Oliver Dresen entsandten, in mehreren Gruppen aufgeteilten, Seedorfer Sternsinger erhielten bei ihrem Gang durch den Ort von den Bewohnern die stolze Summe von 5100 Euro als Spende. Dieser Betrag kommt in der peruanischen Partnerschaftsdiözese Chachapoyas den von Pfarrer Neuenhofer in der bolivianischen Hauptstadt La Paz betreuten Straßenkindern und Kindern in Mauretanien, für die sich Pater Hermann Kimmich einsetzt, zugute. Foto: Merz