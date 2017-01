Um einen weiteren Schritt in Richtung bodenständige Fasnet zu gehen, hat die Seedorfer Raupenzunft das mittlere und große Zunftballett neu eingekleidet. Bislang erinnerten die beiden Formationen in ihrer Kleidung noch an Elemente des rheinischen Karnevals, nun sind die Mädchen mit ihren neuen gelungenen Kostümen richtig in der Tradition der schwäbisch-alemannischen Fasnet angekommen. In demokratischer Abstimmung mit dem Komitee und den Mädchen, hatte Nina Rudolph aus Dunningen die Entwürfe übernommen und mit der Feder führenden Evelin Holzer und großer Unterstützung durch Sarah Haag, Franziska Wekkeli, Julia Hölz und Claudia Holzer die neuen Kostüme geschaffen. Bei der Vorstellung im Rahmen eines kleinen Festaktes vertrat Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Pfaller die Gemeinde, die einen Zuschuss beigesteuert hatte. Das Bild zeigt die mittlere und die große Garde der Raupenzunft zusammen mit den an der Herstellung der neuen Kostüme beteiligten Frauen (rechts außen) sowie dem Präsidium der Zunft (links außen). Foto: Merz