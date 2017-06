Dunningen Seedorf feiert seine Fußballhelden

Das von der Meisterelf mit 7:1 Toren souverän gewonnene Spiel wurde von Martin Kirschner als Platzsprecher kommentiert. Nach dem Abpfiff verkündeten die Kirchenglocken den Sieg und damit die Meisterschaft in der Bezirksklasse Schwarzwald und den Aufstieg in die Landesliga. Sogar ein Ultra-Leichtflugzeug mit einem Transparent mit der Aufschrift "Seedorfer Sportverein ganz oben" kreiste über das Spielfeld und das Dorfgebiet. Staffelleiter Stephan Probst übergab den Meisterwimpel an Spielführer Fabian Herbst und gratulierte der Meistermannschaft, die in der Spielrunde mit 108 geschossenen Toren einen Rekord aufgestellt habe. Er dankte aber auch den tapferen und fairen Verlierern, die leider in die Kreisklasse A absteigen müssen.

Dann stellte ein fachkundiges Seedorfer Team, unterstützt durch Beiträge des Musikvereins und durch Zurufe der Zuschauer, vor der Festhalle einen Meisterbaum mit sportlichen Requisiten.

Die Rednerliste bei der direkt anschließenden Meisterschaftsfeier in der Sporthalle eröffnete Vereinsvorsitzender Michael Ponto, der feststellte, dass diese Spielrunde und dieser Tag als der bisher größte in die Vereinsgeschichte eingehen werden. Dabei habe man vor Beginn der jetzt so erfolgreich abgeschlossenen Spielrunde nicht mit dem erringen der Meisterschaft gerechnet.