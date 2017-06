Dunningen Seedorf feiert seine Fußballhelden

Dunningen-Seedorf . Zum Klang aller Kirchenglocken, hinter der Vereinsfahne und der vorausziehenden Musikkapelle, betraten beide Teams das von enorm vielen Zuschauern umsäumte Spielfeld des Eschenwiesensportplatzes. Dort entfachten die Musiker mit der Nationalhymne Länderspielatmosphäre.

Das von der Meisterelf mit 7:1 Toren souverän gewonnene Spiel wurde von Martin Kirschner als Platzsprecher kommentiert. Nach dem Abpfiff verkündeten die Kirchenglocken den Sieg und damit die Meisterschaft in der Bezirksklasse Schwarzwald und den Aufstieg in die Landesliga. Sogar ein Ultra-Leichtflugzeug mit einem Transparent mit der Aufschrift "Seedorfer Sportverein ganz oben" kreiste über das Spielfeld und das Dorfgebiet.

Staffelleiter Stephan Probst übergab den Meisterwimpel an Spielführer Fabian Herbst und gratulierte der Meistermannschaft, die in der Spielrunde mit 108 geschossenen Toren einen Rekord aufgestellt habe. Er dankte aber auch den tapferen und fairen Verlierern der Mannschaft aus Seitingen-Oberflacht, die leider in die Kreisklasse A absteigen müssen.