Dunningen Schwerverletzte bei Unfall auf L 422

Ein 53-jähriger Toyota-Fahrer war gegen 16.45 Uhr in Richtung Seedorf unterwegs. In einer Rechtskurve musste er niesen und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 57-jährige mit ihrem VW-Polo in Richtung Dunningen. Es kam zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.

Die Polo-Fahrerin wurde schwer, der Toyota-Fahrer leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil.

Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Seedorf war mit zehn Wehrmännern und zwei Fahrzeugen zur Bergung der Autos vor Ort. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.