Dunningen Schwerer Unfall: Auto gerät auf die Gegenspur

Dunningen (az). Dabei wurde ein Unfallbeteiligter schwer verletzt, ein weiterer erlitt leichtere Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug kurz nach dem Ortsausgang aufgrund einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten, just in dem Moment, in dem ein anderes Auto entgegenkam. Der Zusammenstoß war nicht zu verhindern. Der Fahrer, der durch sein Spurwechsel den Unfall verursachte wurde leicht verletzt, die Fahrerin schwer. An beiden Wagen entstand Totalschaden.