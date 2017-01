Dunningen Schließlich hat’s doch gefunkt

Dunningen (dp). Gerhard Palik wurde am 31. Oktober 1943 in Drexlerhau in der Slowakei geboren. 1947 floh seine Familie vor dem heranrückenden Krieg aus ihrer Heimat und kam zunächst nach München-Solln, bevor sie vier Jahre später nach Dunningen zog.

Gerhard besuchte die Handelsschule und machte anschließend eine Lehre zum Bankkaufmann.

Erika Palik wurde als Erika Maier am 4. Dezember 1944 in Rottweil geboren. Nach der Schule und absolvierte sie eine Ausbildung zur Textilverkäuferin.