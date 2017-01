Dunningen Schließlich hat es doch gefunkt

Gerhard Palik wurde am 31. Oktober 1943 in Drexlerhau in der Slowakei geboren. Die Familie floh vor dem heranrückenden Krieg aus ihrer Heimat und kam zunächst nach München-Solln, bevor sie vier Jahre später nach Dunningen zog.

Gerhard besuchte die Handelsschule und machte anschließend eine Lehre zum Bankkaufmann. Erika Palik wurde als Erika Maier am 4. Dezember 1944 in Rottweil geboren. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Textilverkäuferin.

Erika und Gerhard lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und trafen sich auf verschiedenen Veranstaltungen in und um Dunningen. Irgendwann funkte es zwischen den beiden und sie wurden ein Paar. Im Jahr 1967 heirateten sie schließlich in der Kapelle in Dunningen, im gleichen Jahr kam ihr Sohn Thomas auf die Welt. Außer ihm haben sie noch zwei Töchter, Sabine und Karin.