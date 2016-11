Dunningen SC ruht sich nicht auf seinem Polster aus

Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern des Vorstands seien die Ziele des Vereins gefestigt und ausgebaut worden, berichtete Gerst. Besonders der Jugendarbeit habe Aufmerksamkeit gegolten, wenngleich bei den Kinderfreizeiten noch einiges nachzuholen sei. Das vereinseigene Alpenhaus im Vorarlberger Braz sei in den Wintermonaten ausgebucht. Um auch im Sommer die Auslastung zu verbessern, plane man erheblich in den Ausbau des Dachgeschosses zu investieren. Weitere Ausführung auch zu den Vereinsmeisterschaften im Schwarzwald folgten. Ebenso wurde ausführlich über die im Winter angelegte 30-Kilometer-Langlauf-Loipe informiert. Zusätzliche Details und Statistiken hatte Schriftführer Marcel Rottler in sein Jahresprotokoll eingebaut. Auch dem Bericht der Jugendleiterin Seline Grimmeisen war große Aufmerksamkeit beschert.

Geschäftsführer Rainer Neff informierte über drei Skireparatur-Termine, die erneut angeboten werden sollen. Mit Blick auf das Bauvorhaben Alpenhaus berichtete Kassierer Manfred Grimmeisen von einem ausreichenden Finanzpolster.

Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Pfaller lobte den Skiclub als einen Verein, der nicht fordernd an die Gemeinde herantrete und das sportliche und gesellige Angebot mit großem Erfolg erweitere.