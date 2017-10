Dunningen Riskant überholt: Polizei sucht Zeugen

Dunningen. Ein Passat-Fahrer hat am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr Zeugenangaben zufolge zwischen Lackendorf und Dunningen riskant überholt und so andere gefährdet. An einer unübersichtlichen Stelle zwischen dem Gewann Schildenloch und Gründle fuhren mehrere Autos in einer Kolonne hintereinander her. Der Fahrer des dunkelfarbigen VW-Passat setzte trotz der schlechten Sicht nach vorne und der sich vor ihm befindenden Fahrzeugkolonne zum Überholen an. In einer Linkskurve kamen dem Passat jedoch mehrere Fahrzeuge entgegen. Der VW-Fahrer bremste scharf ab und schob sich dicht vor einen in der Kolonne fahrenden Audi. Eine Verkehrsunfall konnte laut Polizeimitteilung nur verhindert werden, indem der Audi-Fahrer, sowie die Fahrzeuge im Gegenverkehr eine Vollbremsung machten. Die Polizei Rottweil (0741/477-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.